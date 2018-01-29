كشفت إدارة المنتخب الوطني عن قائمة أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة المنتخب الودية مع نظيره العراقي، في الـ 28 من شهر فبراير المقبل، بمدينة البصرة، لتضم في تشكيلتها الأساسية اللاعبين حسين عبدالغني ومحمد الشلهوب.
وضمت القائمة الأساسية المشاركة في المباراة الودية مع العراق، كلاً من عبدالقدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري، إلى جانب أحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبدالفتاح آدم.
كما ضمت القائمة الاحتياطية، كلاً من وليد عبدالله وسعيد المولد ومحمد جحفلي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين، بالإضافة إلى محمد أبو سبعان وحسن الراهب وناصر الشمراني.وفق”اخبار24″.