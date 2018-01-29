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وفاة معلمة أثناء اليوم الدراسي إثر وعكة صحية

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الخرج اليوم - سعود الضحوك :

توفيت مُعلمة بابتدائية قريش للبنات في محافظة تنومة بمنطقة عسير أمس (الأحد)؛ إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء تأدية عملها خلال الدوام المدرسي.

وبيّنت مصادر، وفقاً لما أوردت “سبق”، أن المُعلمة نورة الشهري تعرضت خلال ساعات الدوام المدرسي لتعب وإعياء شديد، غير أنها رفضت مغادرة المدرسة والحصول على الراحة، قبل أن تتطور حالتها وتتعرض لإغماء مع نهاية الدوام.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل الشهري سريعاً إلى مستشفى تنومة العام، لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، مشيرةً إلى أن المعلمة الراحلة كانت صاحبة سيرة تعليمية مميزة استمرت نحو 20 سنة.

وفاة معلمة أثناء اليوم الدراسي إثر وعكة صحية

29/01/2018
أخبار محلية
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