وقع مختص في شؤون الطقس أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة أجواءً مناخيةً غير مستقرة، تتزايد خلالها فرص سقوط أمطار رعدية، خصوصاً في المنطقة الغربية والمصايف.
وأوضح المختص بشؤون الطقس حسن كراني، أن حالة عدم الاستقرار المناخي ستشهدها المناطق الجنوبية الغربية والمصايف وجازان وسواحلها، إلى جانب الليث والقنفذة ومنطقة نجران، وكذلك مصايف أبها وخميس مشيط والطائف والباحة.
وبيّن كراني أن تلك الحالة هي امتداد للمنخفض الجوي “منخفض السودان” على معظم أجواء القطاع الغربي مصحوبة بكتلة هوائية دافئة ورطبة، على أن يؤدي تعمق امتداد “منخفض السودان”؛ لتحول تدريجي لمحور الكتلة الهوائية القطبية الباردة في اتجاه الوسطى والقطاع الشرقي. وفق”أخبار24”.