أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بمنع شركة “أليانز السعودي الفرنسي” للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، اعتبارًا من تاريخ 29 يناير الجاري.
وأرجعت مؤسسة النقد سبب المنع إلى رصد مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وأكدت أن المنع لن يُرفع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وشدّدت المؤسسة في بيان لها على أنها ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم التزام الشركة وتصحيح المخالفات المسجّلة عليها.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.وفق”أخبار24″.