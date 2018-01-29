شاهد .. “الدفاع المدني” يسيطر على حريق بجوار الساحات الشرقية للمسجد الحرام

نجحت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة عصر اليوم (الأحد) في السيطرة على حريق اندلع في مجموعة من البيوت الجاهزة بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مجموعة بيوت جاهزة تُستخدم كمكاتب للإداريين يُقدّر عددها بحوالي 15 بيتًا جاهزًا تابعة لأحد المقاولين، لافتًا النظر إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده.
وأفاد بأنه نجم عن الحادث تعرض عدد من العاملين بالموقع لاختناقات بسيطة تلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة.
وفق”اخبار24″.