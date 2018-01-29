تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمشاجرة عنيفة قالوا إنها وقعت داخل مول تجاري في رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية.
وأظهر المقطع شبابا يتشاجرون ويتضاربون بعنف، فيما سقط عدد منهم على الأرض جراء ذلك، وتدخل عدد آخر لإيقافهم حتى لا تتطور الأمور للأسوأ.
وبدا من المشاجرة أنها كانت بين وافدين ومواطنين، فيما لم تتضح الأسباب ولا مصير أطراف المشاجرة.
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مشاجرة عنيفة داخل مول تجاري في #رفحاء فيما لم تتضح الأسباب ومصير أطراف المشاجرة#رفحاء#عرعر #طريف #العويقيلة pic.twitter.com/r5L0mlBiac
— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) ٢٨ يناير، ٢٠١٨ وفق”اخبار24″.