أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن التعاقد مع قائد منتخب أستراليا مارك مليغان لمدة ستة أشهر مع أفضلية التجديد لسنة مقبلة.
وأوضح المركز الإعلامي للنادي الأهلي أنه من المتوقع أن يصل اللاعب الأسترالي مليغان إلى المملكة خلال اليومين المقبلين.
من جهة أخرى، توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع إدارة سان لورنزو الأرجنتيني لانتقال اللاعب إزكويل سيروتي (26 عاما) إلى الفريق، لإضافته في قائمة الفريق من فترة الانتقالات الشتوية.وفق “أخبار 24”.
التعليقات 1
عدنان
28/01/2018 في 10:51 م[3] رابط التعليق
الصفقتين فاشلتين
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