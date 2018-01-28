أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد) مؤشرها ربع السنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع 2017، والذي أظهر انخفاضا بلغت نسبته 3.2% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
وأرجع المؤشر هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوّنة للمؤشر: القطاع السكني (2.2%) والقطاع التجاري )5.7%) والقطاع الزراعي )0.6%) .
جدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار يشمل ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.وفق “أخبار 24”.