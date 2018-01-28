الأمير تركي بن ناصر يشكر الملك على ما لقيه من عدل وإنصاف

وجّه الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي شغل عدة مناصب عسكرية ومدنية هامة آخرها رئيس الأرصاد وحماية البيئة، خطاب شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما لقيه من عدل وإنصاف.
وشدّد في خطابه المرسل على ولائه المطلق لخادم الحرمين، وبيعته له ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا: “وسيبقى وطننا الغالي بإذن الله حصنا منيعا أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء كفانا الله شرهم”.
واختتم الأمير تركي خطابه كاتبا: “أبقاكم الله ذخرا للبلاد والعباد، ووفق ولي العهد في عمله الدؤوب نحو تطوير الوطن. حفظكم الله ورعاكم”.وفق “أخبار 24”.