فجعت المواطنة سماح محمد رجب بوفاة ابنها فهد بخاري (13 عاما) الذي تتهم أسرته الأطباء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بالتسبب في تدهور صحته إثر إعطائه جرعة سوائل زائدة عبر الوريد، لتوجه مطالبة لخادم الحرمين والمسؤولين بأخذ حق ابنها ممن تسببوا بوفاته.
وقالت والدة الطفل في مداخلة مع “معالي المواطن” مغالبةً دموعها: “أنا الآن أقف أمام قبر طفلي، وأناشد الملك سلمان محاسبة المتسببين، أنا فقدت طفلي فإلى متى تستمر هذه الأخطاء”.
ولم تستطِع سماح إكمال المكالمة، وسلّمتها لخال الطفل، الذي قال إنهما يقفان الآن في الشارع أمام قبر ابنهما، وإنه يملك كافة الإثباتات التي تؤكد أن ما حدث كان خطأ طبيا.
وأوضح أن وزارة الصحة لم تتجاوب حتى هذه اللحظة مع الشكوى التي رفعها قبل وفاة الطفل، ولم تلتزم بوعدها له بالتواصل معه خلال 24 ساعة من رفع الشكوى.
وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أكد أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق لمراجعة الإجراء الطبي المتخذ بحق الطفل بعد شكوى والده.وفق “أخبار 24”.
خطأ طبي يتسبب في وفاة طفل بعد إعطائه جرعة زائدة من السوائل في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف#معالي_المواطن pic.twitter.com/v2GcUDfhXw
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٨ يناير، ٢٠١٨