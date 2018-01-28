نفذ قسم التدريب التربوي يوم الثلاثاء الموافق 1439/5/6هـ دورة ( برنامج الانفوجرافيك ) لمدة ثلاثة أيام ..بقيادة مشرفة التدريب الأستاذة / سارة السبيعي .. وكانت الفئة المستهدفة إداريات تعليم الخرج . وقد بلغ عدد الحاضرات ( 24 ) متدربة..
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
- 28/01/2018 وفاة الطفل ضحية جرعة السوائل الزائدة في الطائف
- 28/01/2018 ملتقى الخرج للتطوع الثاني قريبا
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
المستهلك وضريبة القيمة المضافة
د.هلال العسكر5509 0
مواقع التواصل الى أين !!
مشاعل الحربي12383 0
كيف قضيت ثلاث ساعات في إيران ؟
سعد الفريخ15407 0
رحل _ أبي ..
هشام العبدان19523 0
“حي على العمل الحر”
د.هلال العسكر12922 0
بيعة الحب واللحمة الوطنية
د.هلال العسكر17024 0
تعليم الخرج > تعليم الخرج ينفذ برنامج الانفوجرافيك
لا يوجد وسوم
0 231
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884969366.html