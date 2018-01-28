اقيمت ندوة اسمعني جيدًا حتى تفهمني بمسرح الثانوية الرابعة باسكان المصانع الحربية بالخرج من إعداد وتنفيذ الاستاذة نوال الثبيتي وتستهدف الندوة جميع منسوبات المدرسة وتهدف إلى الاهتمام بالحوار في ظل مايواجهنا من متغيرات وتحديات وكان هناك حوار متبادل خلال الندوة مع الحضور لتبادل ا لاراء وطرح أمثلة من الواقع وعرض ايضا قصص من السيرة النبوية وتناولت الندوة عدة محاور منها مفهوم الحوار وأهميته وأنواعه وأساليبه ومعوقات الحوار الأسري وكانت الندوة تحت اشراف قائدة المدرسة الاستاذة كاملة الغربي التي قدمت شكرها للاستاذة نوال بنهاية الندوة.