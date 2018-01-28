تنظم لجنة التنمية الإجتماعية في مركز اليمامة بمحافظة الخرج الأربعاء القادم ” ملتقى الخرج للتطوع الثاني ” ، بمشاركة فرق ومبادرات الخرج التطوعية ، في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح .
ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام, إلى نشر ثقافة الفكر التطوعي في المجتمع ، وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، إضافة إلى دعم المبادرات والفرق التطوعية من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
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ملتقى الخرج للتطوع الثاني قريبا
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
تنظم لجنة التنمية الإجتماعية في مركز اليمامة بمحافظة الخرج الأربعاء القادم ” ملتقى الخرج للتطوع الثاني ” ، بمشاركة فرق ومبادرات الخرج التطوعية ، في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح .
تنظم لجنة التنمية الإجتماعية في مركز اليمامة بمحافظة الخرج الأربعاء القادم ” ملتقى الخرج للتطوع الثاني ” ، بمشاركة فرق ومبادرات الخرج التطوعية ، في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح .
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