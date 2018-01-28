تفاعل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، مع قضية رجل أمن متقاعد أُصيب بشلل نصفي، وتكفل بسداد مبلغ 178 ألف ريال لأحد البنوك لأجل فكّ إيقاف راتبه.
ووجه الأمير محمد مكتبه الخاص بالتواصل مع رجل الأمن “طاهر عواف”، الذي ظهر في مقطع فيديو يناشد ولاة الأمر مساعدته لسداد دينه، حيث تم التكفل بسداد المبلغ، وإنهاء قضيته مع البنك.
وكان “عواف” ذكر في الفيديو أنه عمل بالأمن لمدة 25 عاماً، وأنه أُصيب بجلطة تسببت له في شلل نصفي، حيث إنه لا يزال ملازماً المنزل.
وأضاف أن البنك أوقف راتبه وخدماته لحين سداد المبلغ المطلوب منه، كما صدر بحقه حكم غيابي بالحبس من محكمة بصبيا، لافتاً إلى أن لديه ستة أطفال لا يستطيع أن يوفر لهم حتى مصاريف المدارس، مناشداً ولاة الأمر مساعدته.
وفق “أخبار 24”.