خسوف جزئي للقمر في بعض مناطق المملكة مساء الأربعاء المقبل

تشهد سماء المملكة الأربعاء المقبل أول ظاهرة خسوف جزئي للقمر خلال عام 2018م وذلك بالتزامن مع ظاهرة وجود القمر على مسافة قريبة جدًا من الأرض.
وأفاد الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، أن الخسوف الجزئي سيكون مع بداية خروج القمر من خلف ظل القمر، وسيبدأ في الشروق على المملكة بداية من المنطقة الشرقية عند الساعة 5:22م بنسبة مشاهدة تقدر بـ76% وهي أفضل المناطق لرصده.
وأضاف أن الخسوف يبدأ بالتوالي بالشروق على بقية مناطق المملكة فيشرق في الرياض الساعة 5:39م بخسوف نسبته 37%، وفي مناطق: الحدود الشمالية بنسبة 36%، والقصيم 34%، وحائل 22%، ونجران 14%، وأبها 4%، وجازان 2%، والباحة 1%.
وأشار إلى أن مراحل خسوف القمر تنتهي بالخروج من خلف ظل الأرض الساعة 6:11 مساءً قبل شروقه على مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، لذلك لن يشاهد سكانها الخسوف.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القمر سيبقى متأثرًا بمنطقة شبه ظل الأرض التي يشاهدها جميع سكان المملكة بعد نهاية الخسوف الجزئي حتى ينتهي الساعة 7:08 م بتوقيت المملكة.
وخلال عام 2018م ستشهد سماء المملكة خسوفًا ثانيًا للقمر في منتصف شهر ذي القعدة المقبل الموافق 28 يوليو، ويُشاهد كخسوف كلي في جميع مناطق المملكة.