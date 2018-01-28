كشفت سفارة المملكة في الأردن تفاصيل تبرع مواطن أردني لصديقه السعودي -الذي كان يعاني من فشل كلوي- بكليته، واصفةً الموقف بالإنساني والنبيل.
وأبان المتحدث الرسمي للسفارة عبد السلام بن عبد الله العنزي أن الشاب الأردني أحمد الزبن (27 عاماً)، لبّى نداء الإنسانية لإنقاذ حياة صديقه السعودي أسامه الشايع (33 عاماً)، عندما علم بمرضه بالفشل الكلوي وحاجته للتبرع بكلى.
وأوضح أن الزبن تقدم قبل أربعة أشهر لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من تطابق حالته وأن بإمكانه التبرع، حيث جاءت الفحوصات إيجابية وأن بإمكانه التبرع بإحدى كليتيه لصديقه، ولم يتردد في الموافقة على ذلك، ضارباً أروع الأمثلة بالوفاء.
وأشار إلى أن العملية أجريت يوم الثلاثاء الماضي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وغادر المتبرع المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، فيما لا يزال الشايع يستكمل علاجه في المستشفى.
ونقل العنزي تحيات سفير المملكة بالأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي وتمنياته بالشفاء العاجل للمتبرع الأردني، ولصديقه السعودي.وفق “أخبار 24”.