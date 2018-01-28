نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأحد بمحافظة الطائف، حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه.
وذكرت الوزراة في بيان لها أن المواطن مناحي بن عامر بن عماش البقمي أقدم على قتل فيصل بن ناصر بن تريحيب البقمي، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات من سلاح مسدس؛ ما أدى لوفاته؛ وذلك لخلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.وفق “أخبار 24”.