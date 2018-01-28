كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عن تلقيها 10402 بلاغ خلال العام الماضي، بنسبة زيادة أكثر من 30% مقارنة بالعام 2016، والذي تلقت فيه 6482 بلاغاً.
وأوضحت الهيئة أن قضايا الفساد المالي والإداري تصدرت البلاغات التي تلقتها، حيث كان معظمها بلاغات عن قضايا اختلاس وتبديد للمال العام، وذلك بنسبة تصل إلى 37%، مقارنة بـ21% لبلاغات سوء الاستعمال الإداري، و21% للبلاغات حول قضايا استغلال النفوذ.
وقالت الهيئة إن 34% من البلاغات وردت عبر موقعها الإلكتروني، و21% عبر التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية، و21% من خلال الحضور الشخصي، لافتة إلى أن أقل البلاغات الواردة جاءت عبر البرقية الهاتفية، وهي بنسبة 2%.
وأضافت أنها أعلنت هذه الإحصاءات انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مجددة الدعوة للمواطنين والمقيمين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهات فساد.وفق “أخبار 24”.