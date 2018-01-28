أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً تعقيباً على قرار الاتحاد الآسيوي برفض نقل مباريات الأندية السعودية والإماراتية أمام أندية قطر في دوري أبطال آسيا إلى ملاعب محايدة.
وأكد الاتحاد السعودي أنه سيعمل على تسهيل مشاركة الأندية السعودية في المسابقة، انطلاقا من قناعته بمبدئه الراسخ بالعمل مع المرجعيات الرياضية الدولية.
وتحفظ الاتحاد على الآلية التي صدر بموجبها القرار، بدءاً من توصية لجنة المسابقات برئاسة القطري سعود المهندي، وتجاهل الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة المشكلة برئاسة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وشركة “كنترول ريسك الأوروبية” للدراسات الأمنية، والتي أوصت بأن الأمور تفرض حتمية اللعب في ملاعب محايدة.
وأضاف بأن رغبته في الالتزام باللعب في ملاعب محايدة جاء من الحرص على سلامة لاعبيه، وهو ما لم ينتفِ بصدور القرار، حيث سيعمل مع المرجعيات الحكومية ذات العلاقة على توفير كل المتطلبات التي تضمن سلامة أنديته.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قد رفض بشكل رسمي توصية بنقل مباريات الأندية السعودية والإماراتية أمام أندية قطر لملاعب محايدة.وفق “أخبار 24”.