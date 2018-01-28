علمت مصادر أن الهلاليين حددوا موعد وصول المحترف المغربي الذي تم التعاقد معة مؤخراً، عقب الفراغ من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، على الرغم من استخراح التأشيرة الخاصة به للدخول إلى الأراضي السعودية، إلا أن مشاركته مع الهلال ستكون بدءاً من لقاء النصر في الجولة 21 بتاريخ 8 فبراير المقبل، وسيخضع بن شرقي لفحص طبي وتوقيع نهائي بعد وصوله الرياض، الذي يتوقع أن يكون نهاية الأسبوع الحالي.
من جانبه لا يزال وضع اللاعب الأجنبي الثاني الذي سيتم التعاقد معه قبل نهاية فترة التسجيل الشتوية الأربعاء المقبل قيد الانتظار، إذ لم يحسم الهلاليون أمر اللاعب، وإذا ما استمر الوضع بهذا الشكل ربما يكتفى بابن شرقي فقط.
من جهة أخرى أظهرت بعض المصادر المقربة من اتحاد الكرة أن مدير الكرة فهد المفرج أصبح قريباً ليشغل منصب نائب مدير المنتخب السعودي الأول بجانب عمر باخشوين، وسيتحدد ذلك في الفترة المقبلة قبل المرحلة الإعدادية لـ”الأخضر” في 21 فبراير المقبل.وفق “الرياض”.
ومن ناحية ثانية ودع مهاجم الهلال سالم الدوسري أمس زملاءه في التدريب المسائي نظراً لسفره إلى إسبانيا للاحتراف في فريق فياريال الإسباني للستة أشهر المقبلة، وسيرافق سالم أحد الفنيين الذين حددهم اتحاد الكرة مع كل لاعب محترف في إسبانيا لغرض البقاء معة طوال فترة الاحتراف وتسهيل كل شيء مع النادي الإسباني.