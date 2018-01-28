رفعت ادارة النصر مسيرات رواتب اللاعبين المحترفين في الفريق الاول لكرة القدم للجنة الإحتراف في اتحاد القدم وذلك لأعتماد تسجيل اللاعبين الجديد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ومن ابرزهم الثنائي عبدالرحمن العبيد والعماني سعد سهيل.
هذا وينتظم غداً الأحد الاعبون الدوليون وهم وليد عبدالله وعبدالعزيز الجبرين وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي في تدريبات الفريق وذلك بعد فراغهم من المشاركة في معسكر المنتخب والذي اختتم أمس في الرياض فيما سيتواجد اللاعب يحيى الشهري في مقر النادي وذلك لوداع زملاءه اللاعبين قبل المغادرة الى اسبانيا .
من جهته – كشف مراسل إذاعة UFM على ان ادارة النصر وعدت جميع لاعبي الفريق بمنحهم راتب شهرين إضافيين خلال هذا الأسبوع بخلاف ماتم سداده في الأسبوع الماضي .وفق “أخبار 24”.