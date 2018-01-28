قال الإعلامي إدريس الدريس، إنه استفسر من الأمير الوليد بن طلال عن سر لحيته التي ظهر بها في الفيديو الذي نشرته وكالة “رويترز” له بفندق ريتز كارلتون، وذلك أثناء اتصال به عقب خروجه من الفندق أمس السبت.
وأضاف الدريس خلال تقديمه برنامج “الأسبوع في ساعة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الوليد ضحك ورد بأن إعفاء لحيته جاء بصورة عفوية، لتعجبه بعد ذلك ويقرر تركها باعتبارها “نيو لوك”.
وأوضح الدريس أن سبب طرحه لهذا السؤال؛ لأنه يرى أن إطلاق الوليد لحيته كان غريباً أو مريباً، وأن ذلك عادة ما يكون في حالات الاحتجاز.
أ. #ادريس_الدريس في #الأسبوع_في_ساعة
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال نفي لي الشائعات حول سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش وكأنه في بيته، وهذا هو سر اللحية التي ظهر بها في فيديو رويترز#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/ru2G62rUI5
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٧ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.