أمير الشرقية يعلن تطبيق العقوبات البديلة بحق مرتكبي المخالفات المرورية

أعلن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، عن اعتزام الإمارة تطبيق العقوبات البديلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية بدلاً من توقيفهم ووضعهم بالسجون.
وقال أمير المنطقة الشرقية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “الإخبارية”، إن العقوبات البديلة سيتم من خلالها تكليف مرتكبي المخالفات المرورية بأعمال لخدمة المجتمع من بينها العناية بالمرضى أو العاجزين أو المستشفيات، مشيراً إلى أن ذلك سيكون تمهيداً لتعميمها بعد ذلك في المملكة.
وأضاف أن السلامة المرورية في المنطقة الشرقية لها معدلات مميزة تعبر عنها انخفاض الحوادث المرورية الخطرة، وتحسن الأداء المروري، إلى جانب زيادة الوعي بالقواعد المروية في المدارس والجامعات والشركات.
ووجه أمير المنطقة الشرقية رسالة إلى سائقي المركبات قائلًا: “لا يمكن أن تقود مركبة وتنشغل بشيء آخر لذا عليك أن تركز في القيادة، كما أن الشارع ليس ملكك لوحدك ولكنه ملك لك وللآخر”، مبيناً أن أغلب الحوادث في الوقت الحاضر تحدث بسبب انشغال كثير من السائقين بالهواتف.
وفق”اخبار24″.