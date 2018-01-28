دعت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ، مشددة على أهمية استشعار اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كل الأراضي.
وقالت قيادة التحالف في بيان لها أمس (السبت): “نتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، وندعو كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ”. وفق”أخبار24″.
وأضاف البيان، أن توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف مهم للغاية؛ لتحرير كل الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، وتركيز الجهود سياسياً وعسكرياً، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفُرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.