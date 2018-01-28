كشفت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن دراسة لمنع بيع التبغ في حدود الحرم المكي، وذلك ضمن مشروع “معاً ليكون الحرم بيئة نظيفة”.
وقال مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة المنطقة وأمين عام لجنة التوعية بأضرار التدخين بالإمارة الدكتور علي بن حماد إن هذه الخطوة تأتي بعد تطبيق قرار منع بيع التبغ داخل حدود الحرم، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الدراسة تتم بواسطة لجنة متابعة الأنظمة والتشريعات.
وأوضح أن المشروع يهدف لرفع الوعي لدى زوار بيت الله الحرام بحرمة التدخين وخطره على الصحة، وأهمية تعظيم هذه البقعة المباركة، ولافتاً إلى أنه استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 282 ألف حاج ومعتمر.