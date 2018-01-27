قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها اكتشفت وجود أشخاص على قائمة الإعانة بسبب الإعاقة، غير مستحقين لها، على اعتبار أنهم على رأس العمل ومسجَّلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت في بيان لها أن مشروع تحديث البيانات الشخصية والطبية للأشخاص ذوي الإعاقة كشف أن بعضهم اُستُغِل في التوطين الوهمي لدى عدد من المنشآت، ويجري التعامل مع هذه الحالات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت أن لجنة التظلمات المكونة من 3 جهات حكومية، تنظر في الحالات التي تنطبق عليها شروط الإعفاء، وبالتالي تستحق فعليا الإعانة المالية وذلك لإعادة الصرف لهم.
ويأتي ذلك بعد إيقاف الوزارة في وقت سابق الإعانات المالية عن 393 شخصًا غير مستحقين لها من منسوبيها؛ وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة. وفق”اخبار24″.