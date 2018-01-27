أعلن برنامج “حساب المواطن” أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين يوم 11 فبراير القادم، أي بعد 14 يوماً.
وكان البرنامج أودع مبلغ 2.1 مليار ريال في حسابات المستفيدين في الدفعة الثانية والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وكان البرنامج قد فتح باب تقديم الشكاوى والاعتراضات على استحقاقات الدفعة الثانية من خلال بوابته الإلكترونية، كما بدأ البرنامج بعد الدفعة الثانية في التواصل مع المستفيدين، الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم البنكية بسبب بعض المشكلات أرقام الآيبان الخاصة بهم. وفق”أخبار24″.