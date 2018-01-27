أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم (السبت)، عن تقليص إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3 ساعات و 59 دقيقة.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة لخدمات واستشارات المستثمرين، إبراهيم بن صالح السويل، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، تمثلت في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، حيث كانت في السابق تستغرق وقت طويلا مقارنة بالوقت الحالي.
واستشهد بأن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو 8 متطلبات وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية والسجل التجاري مصدقين من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.
وبين السويل أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى ثلاثة ايّام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من 4 ساعات، مشيرا إلى أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتياً من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة.
يشار إلى أن الهيئة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية. وفق”أخبار24″.