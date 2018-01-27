باشرت الجهات المختصة، في وقت مبكر من اليوم (السبت)، حادث اصطدام وقع بين حافلة وشاحنة على طريق الرياض – الطائف السريع باتجاه الطائف عند جسر مركز العطيف.
وأدى الحادث – الذي وقع بسبب انشغال سائق الحافلة عن القيادة – إلى إصابة 21 شخصا من ركاب الحافلة، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، و6 إصاباتهم متوسطة، و13 إصاباتهم طفيفة.
ونقل المصابون إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومستشفى الأمير سلطان العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى المويه العام.
وباشرت الحادث 18 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر و6 فرق تابعة لوزارة الصحة. وفق”أخبار24″.