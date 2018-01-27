في خطوة لتسهيل بدء تأسيس النشاط التجاري، ألغت وزارة التجارة والاستثمار التدقيق على عقود التأسيس للشركات واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي.
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم (السبت)، أن هذا التعديل يأتي ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً ودون الحاجة لانتظار موافقة الوزارة عليه.
وأضافت أن التعديل يُمكّن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس ويتم الموافقة علية بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة “مراس”. وفق”أخبار24″.
يذكر أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً وهو الآن يتم آلياً وبشكل فوري.