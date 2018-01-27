مختصون: كتلة هوائية باردة وانخفاض في درجات الحرارة على الرياض ومناطق أخرى

توقع مختصون في الطقس والمناخ انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على الرياض وعدد من مناطق المملكة، بدءاً من فجر اليوم الأحد، ووداع حالة الدفء التي سجلتها أجواء الرياض خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني إن العاصمة الرياض مع فجر الأحد 28 يناير، تودع الدفء وتستقبل هواءً شمالياً بارداً جداً يؤدي لانعدام أو شبه انعدام للرؤية وانخفاض ملموس لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، داعياً للالتزام بالتدفئة وتهوية المنازل وارتداء الملابس الثقيلة وعدم التعرض للأتربة خاصة مرضى الصدر والربو.
وأبان أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن الكتلة الهوائية الباردة الحالية تتوغل في أجواء السعودية والكويت، وتخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، متوقعاً أن تبقى الكتلة الهوائية متربعة فوق السعودية طول هذا الأسبوع.
وأضاف إلى أن المنطقة العربية تندفع إليها هذه الأيام كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ، تؤدي إلى تشكل منخفض جوي يؤثر على المملكة تدريجياً.
وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق أن تتزحزح الموجة القطبية اليوم ناحية المنطقة الوسطى وشمال المنطقتين الشرقية والغربية عبر رياح ناهضة، وستعمل على خفض درجات الحرارة لمعدلات متدنية. وفق”اخبار24″.