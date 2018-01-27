ناقش المبتعث من جامعة الملك سعود إلى جامعة “نوفا” جنوب شرقي ولاية فلوريدا في أمريكا، الدكتور خالد بن أحمد الهزاني، فعالية الدواء الجديد في علاج العديد من حالات السرطان، إذ قام بعمل عدة دراسات في المعامل على خلايا سرطانية من الثدي والقولون، وعلى حيوانات التجارب.
جاء ذلك خلال مناقشته رسالته للدكتوراه، بعنوان “التأثير ماقبل الإكلينيكي لدواء جديد يعالج السرطان”، ونالت استحسان المشرفين عليها ونصحوا بطباعتها والاستمرار في العمل على استخدام الدواء في حالات إكلينيكة، وأعطي على ضوءها شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
وأثبتت التجارب فعالية عالية بنسبة 80% في شفاء تام من المرض دون الحاجة للتدخل الجراحي وبلا أي آثار جانبية.
كما أثبتت الدراسات الحركية للدواء تراكمه في الدماغ بنسب عالية، مما يفتح المجال أمام استخدام هذا الدواء الجديد في علاج حالات سرطان الدماغ الخطيرة، التي لم يكشف لها علاج حتى الآن.
يذكر أن الدكتور “الهزاني” من أبناء محافظة الخرج، تخرج من جامعة الملك سعود عام ٢٠١١ بتقدير ممتاز في الترتيب الأول “مع مرتبة الشرف” وتم تعيينه معيدًا في الجامعة، ومن ثم ابتعث إلى أمريكا منذ العام ٢٠١٢ م، لإكمال دراساته العليا.
واكتشف الدواء الذي تمت مناقشته عام ٢٠١١ وحصل على براءة الاختراع الأمريكي رقم 7939557، من قبل فريق بحثي من معهد رامبغ غودوين في جامعة نوفا “مكان الدراسة” وجامعة جورج واشنطن.
ويحارب الدواء السرطان ويحد من نموه وانشاره عن طريق قتل وتثبيط الأوعية الدموية المغذية للورم.