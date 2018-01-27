أكد الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى، أن السلطات الأمريكية سترحل مبتعثا تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي، لارتكابه عدة مخالفات، مشيرا إلى أن القنصلية تتابع قضيته عن كثب.
وأوضح العيسى وفقا لصحيفة “مكة”، أن المبتعث (24 عامًا) خسر بعثته نتيجة إيقافه والمخالفات التي ارتكبها، خاصة بعد قرار السلطات ترحيله.
تعود تفاصيل قضية المبتعث إلى تحرير مخالفة مرورية ضده في ولاية إنديانا الأمريكية، وكان عليه مراجعة المحكمة لكنه تخلف في اليوم المحدد للقضية، وبعد القبض عليه تم اكتشاف قيامه بتزوير أرقام لوحة سيارته لتضليل الشرطة، وهو ما يعد مخالفة أشد من المخالفة المرورية، وتم إطلاقه بكفالة قدرها ـ1005 دولارات.وفق”أخبار24”.