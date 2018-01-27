الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

صرح الأمير الوليد بن طلال، في مقابلة له مع وكالة “رويترز” اليوم السبت من جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث يُحتجز، أنه يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام.
وقال في أول ظهور علني له منذ نوفمبر الماضي: “هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة.. أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام”.
وأكد الأمير الوليد أنه يُعامل بطريقة طيبة ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها كذب محض، مبيناً أن أحد الأسباب الرئيسة للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.
وأشار إلى توفير وسائل الراحة المختلفة له؛ من مكتب خاص، وغرفة طعام، ومطبخ في جناحه بالفندق يحتوي على وجباته النباتية المفضلة.
وكانت مصادر قد كشفت أنه تم الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الساعات الماضية عقب التوصل إلى تسويات معهم، مبينةً أن ملف المحتجزين في قضايا الفساد سيشهد حراكاً خلال الأيام المقبلة تمهيداً للإفراج عن عددٍ آخر من المحتجزين بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.
وفق”أخبار24″.