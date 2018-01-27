نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إعلان النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

إعلان النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

+ = -
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، أمس الجمعة، النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل فئة (100 صفر).

ودعت إدارة المهرجان الفائزين في المراكز من (2 – 10) فئة (50، 100) لحضور استلام الجوائز في خيمة تعاليل داخل القرية التراثية بموقع المهرجان يوم الثلاثاء القادم الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإبل في الأول من يناير الجاري وتختتم في الأول من فبراير المقبل، ويتضمن المهرجان بجانب سباقات الإبل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل فئة (100 صفر) على النحو الموضح في الشكل التالي:

صوره

وفق”أخبار24″.

إعلان النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

27/01/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 525
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884969175.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image