إعلان النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، أمس الجمعة، النتائج النهائية لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل فئة (100 صفر).
ودعت إدارة المهرجان الفائزين في المراكز من (2 – 10) فئة (50، 100) لحضور استلام الجوائز في خيمة تعاليل داخل القرية التراثية بموقع المهرجان يوم الثلاثاء القادم الساعة السابعة والنصف مساءً.
وانطلقت فعاليات مهرجان الإبل في الأول من يناير الجاري وتختتم في الأول من فبراير المقبل، ويتضمن المهرجان بجانب سباقات الإبل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة.
وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل فئة (100 صفر) على النحو الموضح في الشكل التالي:
وفق”أخبار24″.