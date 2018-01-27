“هدف”: بإمكان المنسحب من “حافز” إعادة التقديم بعد مضي شهرين

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه يمكن للمنسحب من برنامج “حافز” إعادة التقديم للبرنامج بعد شهرين من الانسحاب، وذلك للحصول على دعم البطالة البالغ 2000 ريال لمدة 12 شهراً.
وقال الصندوق إنه في حال إقصاء المستفيد من البرنامج بعد 6 إنذارات فلن يكون بمقدوره التقديم إلاّ بعد مرور عام من الإقصاء، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه لن يتم إلغاء الإنذارات التي تكون بسبب عدم الالتزام بالبرامج والدورات.
وأبان في تقرير له أن الموظف الذي يتلقى دعماً من برامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، أو برامج الدعم الإضافي للأجور لا يمكنه الاستفادة من حوافز الاستقرار الوظيفي.
ودعا الصندوق الخريجين لمراجعة جامعاتهم للتأكد من إسقاط أسمائهم من السجلات حتى يتسنى لهم الاستفادة من برنامج “حافز”.