تساءلت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمحافظة الخرج ومراكزها من أهمها “صوت الخرج” الذي طالب بشدة وسأل عن سبب اختفاء معلم ومركز هام من اهم مراكز محافظة الخرج وهو السلمية عن معظم الخرائط التي توضح المحافظة مشيرا إلى أهمية المركز “السلمية” التاريخي والسياسي والاجتماعي والثقافي لما احتضنته أرضها من إرث كبير .
هذا ويعد مركز السلمية من المراكز القديمة والرئيسة التابعة لمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، وتقع بالقرب من وادي حنيفة، وتبعد عن مدينة السيح شمالاً بحوالي سبعة كيلومترات، وسُكنت في قرون متقدمة ذكرها المؤرخون والرحالة قديماً وحديثاً، مثل الاصفهاني والهمداني والحموي والإدريسي وجون فيلبي وغيرهم.
وعُرفت السلمية بغزارة وعذوبة مياهها الجوفية، كما اشتهرت بخصوبة تربتها الزراعية مما جعلها ذات بساتين وافرة ونخيل باسقة لا تزال تحتضن البلدة وتحيط بها من جميع جهاتها.
وقد أنجبت السلمية العديد من القادة والقضاة والعلماء والأدباء والشعراء الذين تبوءوا مكانة رفيعة في تاريخ هذه البلاد؛ لما قدموه لوطنهم ومجتمعهم وبما وهبهم الله تعالى من الشجاعة والحكمة والعلم والفقه والأدب.
ويوجد من المواقع الأثرية بالسلمية عدد من المواقع التي لا تزال آثارها باقية دالة على عراقة هذه البلدة وحضارتها، مثل مجرى عين فرزان الذي يعد من أكبر قنوات الري المبتكرة في الجزيرة العربية و”قصر الشونه الكبير” القريب من مربط الخيول الملكية شرق جنوب البلدة، و”قصر الكوت” وهو حصن منيع في زواياه أبراج عالية يقع شمال البلدة؛ والذي تم حديثاً ترميم البرج المتبقي منه والمسمى “برج الكوت” وغيرها من المواقع الأثرية.