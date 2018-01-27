شاهد.. إنزلاق السيارات إثر تساقط الثلوج على جبل اللوز

أقبل العديد من أهالي تبوك على مشاهدة المناظر الخلابة التي رسمتها الثلوج التي تساقطت على قمم جبال اللوز خلال اليومين الماضيين، كما جذبت الثلوج هواة التزلج للممارسة هذه الرياضة على الثلوج بدلاً من الرمال.
وأظهرت مجموعة من الصور قيام عدد من السكان بالتنزه والاستمتاع بالأجواء المتميزة التي أوجدتها الثلوج التي غطت مساحات واسعة بالجبال والسفوح والوديان خلال اليومين الماضيين.
وشهدت الطرق المؤدية إلى جبل اللوز تزاحماً بالمتنزهين من الأسر والشباب والأطفال، من سكان تبوك، ومن المحافظات المجاورة، إلى جانب آخرين قدموا من خارج المنطقة للاستمتاع بمشاهدة البساط الأبيض من الثلوج.
من جهتها، كثفت الجهات الأمنية المختلفة تواجدها بالمنطقة، لتنظيم وتوجيه حركة المتنزهين، وتحسباً لأي حالات طارئة قد تستدعي التدخل.
وفق”أخبار24″.