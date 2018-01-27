أكد رئيس لجنة الاستقدام في المنطقة الشرقية حسين المطيري أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية مجبرة على دفع رواتب العمالة المتأخرة لدى صاحب العمل.
وأوضح المطيري وفقا لـ”الوطن”، أن مكتب العمالة الفلبينية “بولو” التابع للسفارة الفلبينية، هدد مكاتب الاستقدام، بإيقاف معاملاتها إن لم تقم بدفع الرواتب المتأخرة.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام السعودية ليست لديها سلطة على عملائها المستقدمين والمماطلين في دفع رواتب العمالة المنزلية وإصدار تأشيرات الخروج النهائي، لكنها مجبرة على تنفيذ جميع اشتراطات “بولو” تجنباً للإيقاف وتعطيل معاملاتهم لدى السفارة.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت في ديسمبر الماضي مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب.
التعليقات 1
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27/01/2018 في 1:58 م[3] رابط التعليق
هذا خبزك يالرفلا وكليه!!!!انتم اللي تسببتوا على الناس برفع الأسعار حتى وصلت الى درجة أن البعض لم يعد قادراً على تدبير الرواتب والتي ارتفعت. 100٪ ؟؟؟
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