توقع وزير النقل نبيل العمودي أن يتم توقيع عقود لتشييد خط للسكة الحديد يربط بين مدينتي الرياض وجدة، خلال الأشهر القادمة.
وقال العمودي إن الخط سيركز على أعمال الشحن، مشيراً وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى إن وزارته تجري حالياً محادثات مع شركات كبرى حول المشروع.
وأضاف أن المحادثات تشمل أيضاً تشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية القائمة حالياً، مبيناً خلال مشاركته في منتدى “دافوس” بسويسرا، أن قطاع النقل يعد أحد الركائز الأساسية للجهود الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وجعل المملكة مركزًا لوجستياً بحكم موقعها الجغرافي المتميز.