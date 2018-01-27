ذكرت مصادر أن وزارة المالية تعتزم مراقبة صرف الرواتب والبدلات لموظفي الجهات الحكومية من خلال خدمة إلكترونية جديدة تُسمى “خدمة رفع ملف الرواتب والبدلات”.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخدمة إلى الحصول على البيانات التفصيلية لمسيرات الرواتب والبدلات لموظفي الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر الى أن الجهات الرقابية المختلفة تكتشف بين حين وآخر تلاعبا في منح الرواتب والبدلات في العديد من قطاعات الدولة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية والعقابية الرادعة لمنع ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تعد نوعا من أنواع الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية.