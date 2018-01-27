كشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن عزم وزارته إطلاق عدة شركات مملوكة للدولة قريبا، في عدة مناطق بالمملكة لإدارة وتشغيل المستشفيات المجمعات الطبية ومراكز الرعاية الصحية.
وأوضح الربيعة وفقا لـ”المدينة”، أن هذا التحول المؤسسي يسير وفق خطة متدرجة تهدف إلى تحويل الإدارات والمديريات، التي تقدم الرعاية الصحية إلى شركات مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن التطبيق التجريبي لـ”نموذج الرعاية الصحية” الجديد يجري في أربعة تجمعات استكشافية تبدأ في المنطقة الشرقية.
ولفت إلى إن هدف مشروع التحول الصحي بما فيه من تحول مؤسسي هو إعادة بناء النظام الصحي، نافيا إلزام موظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف.
وكانت الوزارة أعلنت سابقا عن تطبيق مبادرة التحول المؤسسي بتشكيل أول تجمع بمنطقة مكة المكرمة يضم 15 مستشفى ومركز رعاية صحية.