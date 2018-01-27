حذّر مُختص بما يسمى “التهكير الذهني” من ظهور نوع جديد من اللصوص خلال الشهور الماضية بالمملكة يستخدمون طريقة “التشتيت أو التهكير الذهني”؛ لخداع عاملي الحسابات في البنوك والكاشير في المحلات بغرض السرقة.
وأوضح المختص ويدعى “هاشم الشريف” خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا النوع من السرقات يحدث في الخارج بكثرة وبدأ يحدث في المملكة أيضاً، داعياً العاملين بكاشيرات المحال التجارية وفي البنوك للانتباه والحذر.
واستدل الشريف خلال شرحه لطريقة السرقة بهذا النوع على مقطع فيديو لحادث سرقة وقع قبل عدة شهور في محل جوالات، بعدما أقدم لص على خداع عامل الكاشير عبر تشتيت ذهنه خلال شراء جهاز هاتف جوال وإيهامه بدفع ثمنه.
انتبه يسرقوك..#هاشم_الشريف يشرح مقطع سرقة كاشير في محل جوالات عن طريق تقنيات “التهكير الذهني” وتشتيت الانتباه#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/xbU9pkwopg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٦ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.