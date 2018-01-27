وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو تعرض محول كهربائي بالقرب من باب منزله في حي التلال بمحافظة حفر الباطن للتهالك وتسرب زيوت منه بشكلٍ غريب.
وأظهر الفيديو المتداول، محولاً كهربائياً مُتهالكاً اضطر موثّق الفيديو إلى وضع إناء أسفله؛ بسبب تسرب زيوت منه، مبيناً أن المحول تخرج منه أصوات عالية خلال تساقط الأمطار، ما قد يشكل خطراً على المارة والسكان، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك ومراجعة الشكاوى التي يتقدم بها منذ قرابة عام.
مواطن يشتكي من محول متهالك تتسرب منه الزيوت امام منزله بحي التلال في حفرالباطن
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.@alKahrabaFriend @ALKAHRABA #حفرالباطن_الان #الكهرباء #الحفرpic.twitter.com/DREES4IZFo
— حفرالباطن الآن (@hafr_now) ٢٦ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.