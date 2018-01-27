كشف المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي عن أن عدد العابرين لمنفذ جسر الملك فهد خلال إجازة الصيف بلغ 523 ألف قادم، في حين بلغ عدد المغادرين من الجسر نحو 490 ألف مغادر.
وأشار العتيبي، وفقاً لـ “الوطن”، إلى فتح مسارات المغادرة في جوازات جسر الملك فهد كافة، وعددها 21 مساراً، مبيناً أنه في حال عدم وجود حركة في قسم القدوم يتم فتح 4 مسارات عكسية واستخدامها للمغادرة ليصبح إجمالي عدد مسارات المغادرة 25 مساراً.
من جهة أخرى، أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن مدينة جدة شهدت خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي إشغال ما يقارب 95 % من الفنادق والشقق المفروشة.