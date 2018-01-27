ألقت الشرطة الهندية، القبض على سعوديين اثنين وبرفقتهما هندي، في مدينة بوكران بولاية راجاستان، وذلك خلال احتفال البلاد بيوم الجمهورية.
وأوضح موقع شبكة “NDTV” الهندي، أنه تم القبض على السعوديَين، وهما في العقد الرابع من العمر، ووُجهت لهما تهمة التآمر لتكدير السلم في البلاد، بعد العثور بحوزتهما على هاتف متنقل يعمل بالأقمار الصناعية، إضافة إلى شخص ثالث هندي الجنسية.
وكشفت الشرطة أن الثلاثة كانوا يقيمون في فندق بمدينة بوكران بإقليم جيزالمر، واعتُقلوا بعد تلقي الشرطة بلاغًا عنهم، حيث تمت مصادرة الهاتف، وسيتم استجوابهم من قبل الاستخبارات العسكرية وشرطة الإقليم.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُلقى القبض فيها على سعوديين وبحوزتهم مثل هذا الهاتف، فقد سبق القبض على سعودييْن، الأول في يناير 2016 والآخر في فبراير 2017، بنفس التهمة، وأفرِج عنهما لاحقا بعد تدخل السفارة، حيث يُمنع حيازة مثل هذه الهواتف في الهند بدون تصريح.وفق”أخبار24″.