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وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بمنع الكاتب أحمد عدنان من نشر مقالاته الصحافية في صحيفة “عكاظ”.
وجاء توجيه الوزير الذي تلقّته الصحيفة اليوم الجمعة، إثر مخالفة الكاتب أحمد عدنان لأنظمة النشر.
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