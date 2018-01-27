وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج نظير ما تم تقديمه من خدمات إسعافية سريعة ورعاية طبية مميزة خلال تعرض أحد القضاة لإطلاق ناري مؤخراً في وسط المحافظة.
وقال خلال زيارته للقاضي فهد بن عبدالرحمن الجدوع في المستشفى: “أود أن أقدم لكم الشكر والتقدير على ما قمتم به وجميع الزملاء بالمستشفى من جهودكم المتميزة حيال الخدمة الطبية التي قدمت لفضيلة القاضي، والذي يدل على إخلاصكم وتفانيكم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد”.
ومن جانبه فقد قدم مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور شكره وتقديره لوزير العدل على حضوره شخصياً للاطمئنان على صحة القاضي، ومثمناً في الوقت ذاته كلمات الشكر التي قدمها معاليه للطاقم الطبي المشرف على الحالة.
وأكد “الممخور” أن وزير العدل كان حريصاً على أدق التفاصيل التشخيصية لحالة القاضي فهد الجدوع، الذي يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن القاضي فهد بن عبدالرحمن الجدوع في المحكمة العامة بالخرج تم إسعافه إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضه لطلق ناري في كتفه الأيسر وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.
وتحظى هذه الحادثة باهتمام ومتابعة من قبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري.