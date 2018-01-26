. أجهزة الأمن المصرية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى المملكة

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن دمياط في إحباط محاولة لتهريب 70 ألف قرص مخدر، حاول شخصان تهريبها عبر سيارات الشحن الدولي إلى المملكة، أحدهما يعمل مدير مبيعات والثاني يعمل في مهنة سائق.
وكانت الداخلية المصرية قد تلقت معلومات عن تهريب المخدرات لخارج مصر، فوجهت بتكيثف التحريات، فأسفرت تحريات مديرية أمن دمياط عن ضبط 38 ألف حبة ترامادول و32 ألف حبة كبتاجون، مغلفة بأكياس بلاستيك شفافة وورق كربون لتضليل أجهزة كشف الأمتعة، ومخبأة داخل فرن صاج، تمهيداً لتهريبها للمملكة عبر أحد مكاتب الشحن.
وبالتحقيق معهما اتضح أن المتورطين امتهنا الاتجار بالمخدرات وإعدادها في مخزن سري، ثم تهريبها للخارج، وأقرا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من عائدات تجارة المخدرات.
وفق”أخبار24″.