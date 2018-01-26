أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه في حال إعادة العميل السلعة المشتراة للمنشأة، فإنه يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة التي تمت إعادتها.
وأبانت الهيئة أنه إذا رفضت المنشأة إعادة قيمة الضريبة، فعلى العميل تقديم بلاغ بالواقعة عبر تطبيق الضريبة المضافة أو عبر رقم مركز الاتصال.
وكان أحد المغردين تقدم بشكوى لحساب “العناية بالعملاء” التابع للهيئة بموقع “تويتر”، قائلاً “أبي أقدم شكوى على محل أخذت منه بضاعة وبعد يومين رديت البضاعة ولم يرد لي الضريبة”.
ورد عليه الحساب بتغريدة قال فيها: “عزيزي العميل، يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة، وفي حال مخالفة أي منشأة لذلك يمكنكم تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة، أو عبر مركز الاتصال 19993″. وفق”أخبار24”.